" La Voz Argentina" lidera las mediciones de rating como ocurrió durante 2021, donde fue el programa más visto del año. La nueva edición trae mucha expectativa y una de las cosas que se mantiene es la conducción de Marley, un histórico no solo del programa ya que estuvo al frente de distintos ciclos de Telefe.

Adrián Ocampo fue una de las grandes atracciones del reality en la emisión del martes por la noche. Los cuatro jurados giraron sus sillas y protagonizó un divertido momento con Mau y Ricky, aunque finalmente optó por ir al equipo de Ricardo Montaner. Tras destacarse con su versión de “I Was Born To Love You” de Queen, tuvo una particular charla con Marley.

.

Como es habitual, el conductor esperaba al participante junto a su familia cuando tuvo un recuerdo de su rostro. "¿Cómo estás tanto tiempo? No lo puedo creer", comenzó el presentador al mencionar su paso por la tercera edición de "Operación Triunfo". "Cantás diez veces mejor de lo que cantabas en la época de Operación Triunfo. Cantabas bien pero nada que ver que ahora, es otro nivel", completó.

Adrián Ocampo en su paso por "Operación Triunfo".

Además, Adrián Ocampo recordó que pasaron 17 años de la competencia de música. Por su parte, tiene un gran recorrido trabajando en bares donde canta para los asistentes, aunque su llegada a " La Voz Argentina" puede darle un reconocimiento mucho mayor.