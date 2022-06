En los últimos días Ricardo Montaner estuvo en boca de todos. El cantante sorprendió al poner en duda su continuidad en " La Voz Argentina" y preocupó a miles de fanáticos del certamen como suyos.

"Ya me hablaron de la dirección. Me dijeron que si este año no lo ganaba, ya me despedían. No me dan más oportunidades. Gano ' La Voz Argentina' este año o me despiden y tú serías la culpable.¿Quién vuelve? El Puma Rodríguez, que conste", lanzó el artista en el ciclo de Telefe al intentar convencer a una participante para que forme parte de su equipo.

Sin embargo, sus dichos que en un principio fueron tomados como broma, continuaron en sus redes sociales y pusieron en vilo a los seguidores: "Me acaban de despedir de La Voz Argentina".

Ante la repercusión, Primicias Ya se contactó con Marley y le preguntó sobre el hecho. Sorprendido por la consulta, el papá de Mirko exclamó: "Era un chiste".

"No se va de acá", concluyó para brindar tranquilidad a los fanáticos del reality musical.

