En la gala de audiciones a ciegas de La Voz Argentina" del día miércoles, una participante sorprendió tanto a Lali Espósito y Ricardo Montaner, que los dos se la disputaron tratando de convencer a sus padres.

Sabrina Leira Toriani fue la primera participante de la velada, y generó gran expectativa con su versión de "Crazy" de Moby. Ricardo y Lali apretaron el botón y luego de varios minutos de devolución, la joven confesó que sus padres eran fans del venezolano.

Por ello, la estrategia de Montaner fue ir a hablar con ellos, que la acompañaban junto a Marley.

"Quería saber si ustedes le aconsejaron a la hija que si me daba vuelta, viniera para mi equipo", les consultó Ricardo.

"Sí, a mí me encanta como cantás. No la influyo pero ella sabe que me gusta como cantás", contestó la mamá con una gran sonrisa.

"Una pregunta, ¿ella es de hacer caso, o mas o menos?", repreguntó. Ante la respuesta positiva de los dos, expresó: "Entonces me voy tranquilo".

.

Pero dispuesta a hacer lo que sea para tener a Sabrina, Espósito también fue a visitar a sus progenitores y trató de convencerlos: "Me siento como un novio pidiéndoles la mano. Yo quiero, quizás por una cuestión de gusto musical o generacional, aunque yo soy una señora grande.... Por ese motivo no conocen mi trabajo. pero me quiero presentar, soy una gran influencia para su hija, soy una persona uy sana, trabajadora".

"Quiero que tengan en cuenta que soy una gran opción para su hija", finalizó, pidiéndole al conductor que también hable bien en su nombre.

Finalmente, la discusión la ganó Ricardo, que se quedó con la joven.

Mirá la discusión de Lali y Ricardo Montaner con los padres de una participante