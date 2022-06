" La Voz Argentina" es un reality artístico en el que puede suceder cualquier cosa, y el público está preparado para presenciar momentos tanto de mucha alegría como de completa emoción.

Ese fue el caso de la última emisión del programa, que los seguidores pudieron estar presentes en el momento en que Lali Espósito se enamoró completamente del participante mendocino Francisco Escudero.

Después de dejar a todos con la boca abierta al cantar "Soltar" de Dante Spinetta, y que todos los integrantes del jurado se dieran vuelta ante su voz, el joven de 25 años debió elegir a qué equipo quería incorporarse.

“Eres una caja de sorpresas. Comenzó tu canción, empezamos a escucharte, nos empezamos a mirar...Fuiste desarrollando y no abusaste de tu potencial, lo fuiste dosificando. E hiciste dos o tres cosas que, a uno que canta, le llaman muchísimo la atención”, comenzó Ricardo Montaner.

Lali Espósito quedó flechada por Francisco Escudero en " La Voz Argentina".

Por su parte, Soledad Pastorutti se mostró sorprendida por su corta edad: “Tenés una seguridad... La verdad es que lo que hiciste es increíble. No quería que el tema terminara, yo quiero seguir escuchándote”.

Entonces, Lali Espósito le declaró todos sus sentimientos: “Fran, estoy totalmente enamorada de vos. Es todo lo que te voy a decir. No puedo creer lo lindo que cantaste. ¿Qué te puedo decir que no te vaya a decir todos los que se dieron vuelta, que son tremendos equipazos? Sos una bestia, moriría por tener tu voz. Espero que lo consideres”.

Sin embargo, eso no fue suficiente para el joven participante, quien finalmente eligió ser parte del Team Mau y Ricky, por lo que la intérprete de "Disciplina" lamentó su falta: “Me dolió, esto me dolió de verdad”.

