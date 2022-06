Después de varias semanas de rodaje, la nueva temporada de " La Voz Argentina" debutó en la pantalla de Telefe y fue un completo éxito ya que fue lo más visto del domingo en Telefe.

Si bien cantaron seis participantes, solo cuatro fueron seleccionados para continuar en el certamen, y Estef Figueroa fue una de las elegidas y destacó del resto por su historia de vida e identidad en la que superó duros momentos de discriminación.

.

Una vez que terminó de cantar un homenaje a John Lennon con "Sweet Dreams", por el que Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky decidieron darse vuelta y apostar por ella, la participante contó algunos detalles de su travesía: “Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Stef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús”.

“Decidí venir a La Voz Argentina porque es una experiencia nueva para mí. Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento”, destacó sobre su decisión de inscribirse en el reality.

Estef Figueroa emocionó a todos en " La Voz Argentina" con su historia de superación.

A raíz de su mensaje, Mau y Ricky remarcaron su valentía al presentarse en el reality: “Venir a un programa que ve todo el país es liberador pero debe asustar, así que quiero felicitarte porque todos los que estamos aquí te admiramos y eso tiene mas valentía de lo que nos imaginamos, gracias por venir acá. Con el hecho de que estés contando tu historia te prometo que personas que pasaron por cosas parecidas están celebrándote y deseando ser valientes como tú”.

Y la participante agregó más detalles sobre su camino artístico: “La música me salvó de momentos en los que no la pasé bien y es difícil trabajar también, la vengo luchando hace un montón y no puedo decir que vivo de esto y agradezco a mis viejos que me apoyan mucho aunque pasan los años y se hace difícil, por eso me presenté al casting para probar cosas nuevas. Con que se diera vuelta alguien era un montón y venir acá también”.

" La Voz Argentina": Estef Figueroa hizo llorar a Lali Espósito.

“Hiciste visibles temas con los que se va a identificar mucha gente, lo de la música también. Ya estás en La Voz y tenés que decidir el equipo, es más fácil que lo que contaste”, comentó La Sole sobre la industria musical.

Entonces, después de una corta deliberación, Stef eligió ser parte del equipo de Lali Espósito, razón por la que la cantante de "Disciplina" estalló en llanto y expresó: “No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos, detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido, la pasaste mal con discriminación y que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina que se siente pésimo y descarga sus frustraciones y para la gente que pasó cosas como vos. Para mí, es muy emocionante que estés en mi equipo”.

¡Mirá el emotivo momento entre Lali Espósito y Estef Figueroa en " La Voz Argentina"!