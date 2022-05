"Seres Libres", el programa conducido por el actor y conductor Gastón Pauls, se encuentra en su segunda temporada por Crónica HD. Cada viernes presenta una entrevista central con artistas o personajes famosos que atravesaron la adicción o la vivieron de cerca y que dan un crudo testimonio sobre la recuperación. El viernes, en su sexta emisión, tuvo un mano a mano con Daniel "La Tota" Santillán.

El conductor, actor y productor, pilares fundamentales de la difusión de la movida tropical en nuestro país, se hizo conocido en la década del '90, primero en bailes y luego en la TV. Trabajó con distintos artistas de cumbia, fue uno de los mejores amigos de "El Potro" Rodrigo, y llegó al teatro en muchas temporadas haciendo comedias y revistas.

En los últimos años padeció un brote psicótico, una crisis depresiva y en pandemia, para sobrevivir vendió barbijos en la calle.

Daniel "La Tota" Santillán llegó a pesar 220 kg.

En charla en "Seres Libres", dio detalles de sus problemas, que comenzaron por su adicción al trabajo y la comida. "El trabajo me ha manejado mucho, el ser ansioso, a veces tener ese miedo de quedarme sin trabajo, la adicción al trabajo me ha superado. Me ha llevado a perder familia, me ha llevado a perder vehículos. Muchas veces he ganado, pero muchas veces he perdido", comenzó diciendo.

"No ves porque primero que necesitás trabajar un montón de horas. Cuando uno viene de allá abajo, te ponés a pensar que te vas a quedar sin trabajo, y que mañana no sabés si te van a volver a llamar. Querés estar con tu familia pero decís 'no, esperen, primero está el trabajo'. . es un error, primero está la familia", continuó.

Sobre como empieza a ganar una cosa sobre otra, analizó: "Cedés. Vas a trabajar siete horas. Terminás trabajando dos horas de actuación en el show, y cinco horas en la calle. Por dejar de ser desconocido, porque vos querés que perdure en el tiempo tu imagen y ser conocido por la gente".

"Me resultó mucho más fácil que la adicción al comer, a la gordura. Cuando probé alcohol y merca, dije no es para mí".

Acerca de sus adicciones, contó que probó drogas y alcohol, pero su peor pesadilla era la comida: "Supe algunas veces poner un freno y otras veces no. Yo probé de todo y dije no, esto no es para mí. Me resultó mucho más fácil que la adicción al comer, a la gordura. Cuando probé alcohol y merca, dije no es para mí".

Acerca de lo que padeció con la fama y los excesos, tantos propios como de amigos, exclamó: "No sé por qué, pero me molestaba, me ponía mal ver a mis amigos en el envuelto en esto, me hacía sufrir muchísimo, lloraba por mis amigos. Los famosos amigos del campeón, que te envuelven, te dicen que está todo bien, minas drogas, joda. Las grandes mesas largas que vos terminas pagando y que ellos nunca se hacían cargo de pagarlas".

"Decía '¿pero por qué hago esto? me estoy autodestruyendo'. Y yo muchas veces me autodestruí, pero también supe decir que no", explicó.

.

Acerca de su lucha contra la obesidad, reflexionó: "Con la comida fue una lucha después de la pérdida de mi madre, fue una adicción, empecé a subir de peso y y era imposible bajar. Llegué a pesar 220 kilos. Era comer y por ahí no parar y no darte cuenta. Siempre pensar que tenés el mismo físico y no era el mismo físico. Hoy estoy en 135, pensaba 220 kg".

Y concluyó con una fuerte declaración: "Me operé y comiendo menos. La tenés que controlar, tu cuerpo la controla porque ya no podés comer más de lo que da tu cuerpo. Comía diez milanesas, una locura. Yen ese momento no lo veía, como tomarme cuatro botellas de champagne, y son adicciones, no lo ves".

Mirá la entrevista a Daniel "La Tota" Santillán en "Seres Libres", por Crónica HD