Después de recibir el alta tras ser internado por una crisis depresiva, La Tota Santillán habló de su estado de salud en la actualidad, su relación amorosa con Fernanda Vives y cómo ese polémico romance lo llevó a empeorar terriblemente.

“Lo que me pasó a mi fue un pico de estres por una cuestión familiar, que es que no me dejan ver a mis hijas. Esto es una cuestión política. Todos saben quién es mi suegro, y todas las cosas que me pasaron a mi desde que me peleé con la madre de mis hijos”, comenzó el conductor en diálogo con Pilar Smith.

Santillán desmintió que intentó quitarse la vida: "La cantidad de pavadas que se dijeron no tiene nombre, pero me la tuve que bancar y ahora quiero decir lo mío. Yo no intenté suicidarme, esa es otra cosa que se dijo y no es así”.

La Tota Santillán "perdonó" a Fernanda Vives.

Además, el animador recordó cuando la modelo lo acusó de violencia de género: "Mirá, cuando vos te peleas con tu mujer no decís ´qué lindas flores´ o ´qué linda rosa´. Discutís, te peleás, pero nunca le levanté la mano. Fernanda Vives habló cantidad de boludec...".

“No hay que mentir: no era una relación hermosa. Todos sabían todos los novios que había tenido mientras estaba conmigo. Olvidate, tenía un montón de novios, cantidades. Pero no me importa, la perdono. Y si cambió y ahora formó una familia me parece espectacular. Todos saben lo que hice por ella, lo que hice por su mamá".