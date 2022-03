Paula Peque Pareto, Mica Viciconte, Denise Dumas, Malena Guinzburg y Juariu se presentaron el domingo en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3". Las participantes debieron presentar su plato de la noche y el jurado, tras evaluarlas, tomó una decisión, pero sus planes se vieron modificados cuando la deportista anunció su retiro de la competencia, tal como adelantó La Pavada del Diario Crónica días atrás.

.

"La cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Juariu", dijo Betular. Pero fue en ese momento donde la Peque sorprendió con un anuncio: "Me tengo que ir por compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica y lo que corresponde es que le de la atención a mi trabajo de años".

"Tengo que cumplir con más horas y querer hacer todo no se puede", indicó la ahora ex participante que tuvo el visto bueno de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

"Pido de vuelta disculpas, la verdad que supero lo que esperaba, ya los tiempos no me dan. El que mucho abarca poco aprieta y todos ellos cocinan mejor que yo, merecen estar acá. No es la primera vez que me toca tomar una decisión tan complicada", cerró entre lágrimas.