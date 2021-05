Al inicio de esta semana Viviana Canosa contó orgullosa que regala medias sueltas a nenes en situación de calle y consideró su accionar como un gesto solidario.

Todo comenzó cuando en el pase con Luis Novaresio en A24 hablaron sobre actitudes de solidaridad. Cuando el periodista le preguntó qué hacía con las medias que se le perdían, Viviana sorprendió con su respuesta: "Yo aprendí a hacer solidaridad. Esta media me quedó, esta otra me quedó... por qué las vas a tirar, la metés en la cartera y siempre hay un niño en la calle que puede necesitar. Quizás no vas a comprar media para donar o si...".

Sus particulares dichos llegaron hasta Elizabeth La Negra Vernaci quien sin pelos en la lengua se burló de la conductora. La locutara realizó una sátira de las palabras de Canosa y protagonizó una picante imitación.

.

"Recuerden, todo lo que sobra en casa, no lo tiremos. Pongámoslo en la cartera y se lo damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato, el calzoncillo viejo de tu ex marido se lo das al pobre", dijo La Negra con el tono de voz de la periodista en el ciclo radial La Negra Pop. "Esa soy yo. Soy buena por donde me busquen. Soy Vivi Canosa", remató.

Y filosa cerró: "Cualquier parecido con Micky Vainilla, qué lindo mensaje de una comunicadora. Si las llevara sucias sería mejor". La presentadora de "Viviana con vos" aún no salió a responderle.