Hace tan solo unos días se conoció que Elizabeth "Negra" Vernaci y Jorge Rial se enfrentaron en un escandaloso duelo en la puerta del edificio donde funcionan Radio 10 y Radio Pop, el cual terminó con insultos como "Fracasado, forr... y pelot...".

Después que Laura Ufbal informara que el origen del enfrentamiento entre los dos periodistas fue el programa de C5N, "Sobredosis de TV", Vernaci salió a explicar lo que sucedió realmente con Rial.

"La Negra" quería hablar con el esposo de Romina Pereiro sobre su nuevo puesto como conductor en el ciclo de C5N, trabajo que antes llevaba a cabo ella junto a Juan Di Natale.

Jorge Rial reemplaza a la Negra Vernaci en C5N.

En diálogo con Ciudad Magazine, la comunicadora detalló: “Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año. Me pareció nada más que, como me enteré por los medios, y Rial trabaja en el mismo multimedio, (qué le tenía que decir) ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’ y nada más que eso”.

“Eso llevó a una cosa de ninguneo durante toda la mañana y cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dijo ‘sí, llamame por teléfono’”, reclamó Elizabeth sobre el rechazo de Rial.

Entonces, la periodista decidió enfrentarlo: “Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle, y entonces cuando entramos a la radio, entré diciéndole otro montón de cosas, y de eso se habló. Pero quedó en un entredicho, nada tan importante”.