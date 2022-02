A fines del 2021, Mavys Álvarez relató la relación que vivió al lado de Diego Maradona. Durante sus años de noviazgo, ella era menor de edad y contó hechos terribles que le hizo el fallecido jugador de fútbol. Luego de sus declaraciones públicas, la cubana no solo culpó a su novio de ese entonces, sino también a los amigos de él, entre ellos Guillermo Coppola, Omar Suárez y Mariano Israelit.

A pesar de las declaraciones de la exnovia del "Diez", la Justicia determinó que los tres denunciados quedan libres de imputación, ya que no puede haber un "reproche penal contra los acusados". Frente a esta noticia, el exrepresentante del exmarido de Claudia Villafañe habló con "Intrusos".

.

"La gran mayoría sabe quién es uno. Por eso me mantuve callado, no hablé, esperé que la Justicia actuara, que la chica declarara, que tenía todo su derecho de hacerlo cuando se le ocurriera, no critiqué los años que pasaron, absolutamente nada, simplemente respetar", dijo Coppola luego de recibir la noticia por parte de sus abogados.

Asimismo, Israelit aprovechó para agradecer a sus abogados y aclarar que ya no tiene nada que ver en el juicio iniciado por la rubia. "Me deslinda totalmente de la participación y responsabilidad hacia mi persona, quedó claro mi total inocencia", escribió el amigo del papá de Dalma Maradona.

Diego Maradona junto a Mavys Álvarez, Omar Suárez y Mariano Israelit.

