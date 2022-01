Cinthia Fernández y Matías Defederico estuvieron en el centro de la polémica los últimos días por las denuncias cruzadas que realizaron sus redes sociales. Primero fue la panelista la que acusó a su ex pareja de estar alcoholizado mientras manejaba con sus hijas a bordo. La respuesta del ex futbolista no tardó en llegar y tuvieron nuevos capítulos en su discusión.

Claro que la modelo ya no tiene la pantalla de El Trece para expresarse a raíz del final de "Los Ángeles de la Mañana". Por eso mismo, acude a sus perfiles para acusar al padre de sus hijas de no cumplir con lo acordado. Según lo mencionado por Adrián Pallares en "Intrusos", la Justicia falló a favor de la angelita con una medida que aleja a su ex pareja.

“Defederico tiene prohibido difundir, divulgar, exhibir o cualquier forma de publicación contenidos de mensajes, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes y todo lo que sea sobre ella”, menciona la resolución que podría traer algo de tranquilidad a Cinthia Fernández. Además, el conductor explicó: “Esto era parte de la nueva estrategia de Matías Defederico, que salía a contestar si Cinthia decía algo. Si ella habla, yo hablo, si ella muestra, yo muestro… Ahora no va a poder”.

Por otro lado, Rodrigo Lussich aportó un dato que no es menor en la disputa que tienen. La medida no impide al ex futbolista poder ver a sus tres niñas: "El contacto con sus hijas va a ser a través de Johanna Giselle Romano, la mamá de Cinthia, o la niñera. Las medidas dispuestas tienen vigencia por sesenta días”.