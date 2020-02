A un año de la sorpresiva muerte de Natacha Jaitt en un salón de eventos en El Tigre, el avance de la causa se demoró por la imposibilidad de desbloquear su tablet para acceder a archivos y mensajes que podrían ayudar a esclarecer los motivos de su fallecimiento. Ante esta traba, Ulises, hermano de la mediática, renovó el pedido de Justicia y se mostró muy conmovido al recordar a la joven de 41 años.

Después de visitar la tumba de la presentadora en el cementerio de La Tablada, el comunicador manifestó: "No confío en la Justicia de este país", desde " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD. "Me estuvieron mintiendo todo el año, es una vergüenza que no se haya desbloqueado la tablet", reclamó.

Además, como ejemplo comparó el caso de su hermana con el asesinato de Fernando Báez Sosa en el que los peritos sí lograron abrir el sistema de los iPods de los imputados. "Hay que acelerar en todas las causas, hay que ir a fondo", remarcó.

La investigación tiene pocos avances.

"Hay una discriminación muy grande por ser mujer", disparó Ulises y especuló que "no se quiere desbloquear la tableta porque hay material comprometedor a personas poderosas". Pero lamentó que la Justicia "no piensa en que hay una familia que quiere saber de qué murió Natacha".

Durante su paso por el programa de Mirtha Legrand, la mediática reveló una lista de nombres que estarían implicados en casos de pedofilia y distribución de pornografía infantil, según su relato. Además encabezó una denuncia por violación contra Pablo Yotich y Maximiliano Giusto.

Ulises Jaitt arremetió contra el "Colectivo de Actrices" por no acompañar a su hermana

Ante la pregunta de Fernando Piaggio y Lío Pecoraro acerca de su opinión sobre el "Colectivos de Actrices", Ulises Jaitt apuntó que se trata de "un grupo de mujeres mentirosas" y criticó que no haya acompañado las denuncias de su hermana Natacha.

"Es un conjunto de mujeres mentirosas que tiene intereses políticos y que ayudan solo a sus amigas. Si no perteneces al ambiente de 'Underground' no te ayudan, no acompañan", acusó.