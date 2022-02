La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por un abuso sexual cuando ella era menor de edad causó gran revuelo en el país. Finalmente, consiguió llevar al actor a juicio y dicho proceso comenzó a finales de 2021. Sin embargo, una decisión de la Justicia de Brasil fue favorable al ex "Simona" y así lo detalló la denunciante en su cuenta de Instagram.

A través de un video, la joven reveló que un tribunal decidió anular el juicio por lo que se deberá comenzar todo de nuevo. Lo que alegó la autoridad es que Brasil no tiene jurisdicción para resolver el caso, aunque ya tenía la aprobación de tiempo atrás.

“Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. El mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua, ahí dijeron que había que juzgarlo. Como este tipo se fue profugó a Brasil, ahí dijeron que tenían jurisdicción para juzgarlo”, explicó con bronca por el fallo que no les favorable.

Thelma Fardin apuntó contra la Justicia de Brasil.

Además, comentó: “Después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos, eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema”.

Por último, se mostró con optimismo sobre lo que ocurrirá y aclaró que no se rendirá. Como si fuera poco, el paso siguiente estará en manos de la Corte Suprema de dicho país y hay antecedentes favorables a Fardin. "No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, culminó.