Tras la sorpresiva muerte de Diego Maradona, efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron la casa y el consultorio del médico personal del "Diez", Leopoldo Luque, ya que en aquel momento fue el principal sospechoso del deceso del ex futbolista.

En el allanamiento encontraron en un cajón hojas donde se veían supuestas firmas de Diego y un documento donde Maradona lo autorizaba a pedir su histórica clínica a la Clínica Olivos. Abajo, aparecía la rúbrica del Diez y no su popular autógrafo. Es por eso que las autoridades comenzaron a sospechar si él falsificó la firma de su paciente.

La firma falsa de Maradona realizada por Leopoldo Luque.

Finalmente, luego de una exhaustiva investigación se confirmó a través de un peritaje caligráfico que la firma de Diego Maradona es falsa y se complicó la situación del neurocirujano. La historia clínica fue solicitada el 1 de septiembre de 2020 en el cual supuestamente Diego le daba permiso a su médico para recibir su historia clínica.

.

Mario Baudry habló de las firmas falsas de Leopoldo Luque

El abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda se refirió a las firmas apócrifas de Maradona que encontras tras su fallecimiento. Según el letrado, la mayoría de ellas tenía la cesión de dinero a una sola persona o una empresa en particular.

“En los audios y en los videos de Diego dice que no, pero después en los hechos y los papeles que hay que sí. El que aprieta el botón de esa transferencia no es Diego", agregó en "Nosotros a la Mañana".

Sobre si fue Matías Morla aquella persona, Baudry respondió: "No, Matías es el apoderado y es el que gestionaba con su gente todo esto, pero tiene otras connotaciones mucho más profundas, y como es una causa que la sigue todo el mundo yo trato de ser prudente y no dar nombres hasta que el juez no cite a indagatoria, una vez que se haga, ahí se van a enterar y muchos se van a amargar".

Por último, Baudry se refirió a la herencia de Diego a sus hijos: “No sé cuánto habrá ganado en toda su carrera, pero por los documentos que tengo, me consta que en los últimos años ganó más de 150 millones de dólares, y cuando falleció él tenía solo 7 millones de dólares y ningún inmueble”.