" El Marginal" llegó a su fin con su quinta temporada en Netflix y provocó diversas reacciones entre sus fanáticos. Una de las principales razones por la que muchos espectadores ven la producción es por la gran actuación que da Nicolás Furtado, encargado de interpretar a "Diosito" Borges.

En su primera visita a "PH: Podemos Hablar", La Joaqui, la trapera que tuvo su debut actoral en " El Marginal", repasó la fuerte escena de sexo que protagonizó junto a Furtado en la segunda temporada de la serie.

“Era mi primera actuación y cuando me mandan el guión decía ‘escena de sexo’. No decía ‘llegás, te desnudás, le pasás la lengua por la panza’. ¡Yo nunca había actuado!”, comenzó frente a las cámaras.

La escena hot de La Joaqui y Nicolás Furtado en " El Marginal".

La cantante de 28 años recordó su experiencia en set: “Me tocó un compañero súper caballero y súper paciente. Yo le decía ‘no me puedo sacar la remera’. Me puse una bombacha re linda y yo pensaba ‘soy La Joaqui, me tengo que hacer la rea’ y yo pensaba que si actuaba bien él iba a pensar que me gustaba de verdad y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter”.

“Yo pensaba ‘este chico actúa con chicas re despampanantes y yo era re chiquita. Me quedé en ropa interior y tenía menos carne que un huevo frito”, aseguró frente a los otros invitados Vicky Xipolitakis, Roberto García Moritán, Gastón "La Gata" Fernández y Diego Brancatelli.

Y cerró divertida: “Le dije despacito ‘tengo miedo’. Y él ‘no, anímate, así demostrás que sos profesional’. Encima él, para hacerme sentir bien me decía ‘yo ya ví un montón de chicas sin remera actuando’. ¡Y era peor! Era una presión enorme. A él le hicieron ponerse una media para evitar el roce. Yo estaba incomodísima”.