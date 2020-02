Magnolia Vicuña Suárez llegó a este mundo el 7 de febrero de 2018 en Palermo, y nació por cesárea con 3.500 kg. La niña, fruto del amor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, festeja su cumpleaños en compañía de sus papis y hermanos en Punta del Este, en donde toda la familia se reencontró tras algunos días de estar separados físicamente.

Suárez subió algunas fotos del nacimiento de Magnolia.

Para celebrar el cumpleaños de su segunda hija, la actriz publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes de su nacimiento y crecimiento, además de escribir un texto emotivo para celebrar: "¡Felices dos años a mi amor más chiquito! A la beba más buena onda del mundo, la que está mandándose siempre una cagadita, la que come brócoli como chupetín. La que vino a seguir enseñándome. La que no se me despega ni un segundo. La de los abrazos más calentitos. Te amo con todas mis fuerzas mi Magnolia preciosa".

El emotivo saludo de la China a su pequeña hija.

En tanto, Benjamín la homenajeó con una foto en la que la niña lo abraza, y le dedicó las siguientes palabras: "esta es una declaración de amor en el día de tu cumpleaños, esto quedará como tus besos y risas en aire. Estas palabras aún no sabes como leerlas pero quedarán como tu mirada azul que transforma todo en belleza astral. Eres arcoíris y vida, eres mi flor que nace de los versos más bellos. Eres mi hija Magnolia que ya cumple dos años y que agita los mares. Te amo".

El papi también le dedicó unas hermosas palabras.

.

Vale recordar que la pareja se reconcilió hace poco tiempo, y desde hace semanas el rumor del embarazo de la China da vueltas dentro de la farándula. Aunque ella no lo quiera reconocer, Suárez hace chistes al respecto que generan un poco de confusión y suenan como indirectas de la noticia que aún no quiere dar. Que mejor regalo de cumpleaños para Magnolia que un hermanito, ¿no?