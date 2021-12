Tras días agitados, luego de la emisión de la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino sobre del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz se muestra relajada en las redes sociales, refugiada en sus hijos y en sus amigas, y disfrutando del clima primaveral y siempre sexy.

La ex pareja de Benjamín Vicuña compartió fotos en su cuenta de Instagram que se tomó arriba de un crucero y eligió broncearse con una bikini verde. Lo cierto es que la actriz tomó sol en la cubierta, en donde se fotografió a pura sensualidad.

Este fin de semana, sus hijos estaban con sus padres, Nicolás Cabré y Vicuña. ¿La reacción de sus seguidores? Miles de corazones y comentarios que celebraron su momento de relax.

.

Recordemos que ambas tienen algo en común y es que Eugenia Suárez estuvo en pareja con Nicolás Cabré y de la relación nació Rufina. Ese romance fue un escándalo ya que "el depredador" -así denominan en el medio al actor- estaba en pareja con Eugenia Tobal. Después de un tiempo la situación entre los ex se estabilizó y apreció en la vida del galán Laurita Fernández.

Antes de avanzar hay que hacer foco en esa relación ya que Laurita en 2018 salía con Federico Bal. "Lo intentamos, pero no funcionó", explicó la estrella de "Sugar" cuando la consultaron por el nuevo distanciamiento luego de varias crisis y rumores. "Con Fede decidimos intentarlo la última vez y no funcionó. Y lo entendimos con mucha tristeza y madurez. Fue todo muy hablado y con mucho respeto y sobre todo, amor. No hay nada más que esto, por eso quise compartirles la verdad".

Cuando la consultaron si la separación esta vez era definitiva, no lo dudó y dijo que sí, pero no quiso revelar los motivos: "Temas nuestros, aprendí a mantenerlo en la intimidad y quedarme con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación".

La historia de amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzó a escribirse a mediados de 2018, cuando ambos protagonizaron juntos la obra "Sugar" en la calle Corrientes. Fue una relación intensa en la que, incluso, muchos se sorprendieron por la actitud del galán, quien aunque siempre se había mostrado reacio a las cámaras se dejó fotografiar junto a la bailarina y hasta dio entrevistas junto con ella.

Ellos atravesaron momentos muy buenos, pero con muchas idas y vueltas, hasta que se separaron definitivamente. En septiembre del año pasado, ambos volvieron a mostrarse juntos. Pero en mayo de este año, previo a su debut al frente de "El show de las divorciadas", la bailarina volvió a confirmar su ruptura.

Meses más tarde, en tanto, todo parecía haberse encaminado entre ellos. Y se volvió a hablar de convivencia. Pero desde hace unos días, viene dando vueltas el rumor de que la pareja se terminó y fue la rubia quién lo confirmó una vez más y por enésima vez dijo que era definitivo. ¿Le creemos?