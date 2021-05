Envueltos en rumores de separación, la China Suárez desmintió las versiones que afirmaban que estaba distanciada de Benjamín Vicuña ya que no se vieron por más de dos meses.

El actor viajó a Chile por cuestiones de trabajo, y cuando quiso volver, no pudo ya que las fronteras estaban cerradas. Una vez abiertas, el chileno regresó a la Argentina pero no se cruzó con su pareja ya que ésta ya se encontraba de vacaciones en Miami para conocer al bebé de su difunta amiga, Sofía Sarkany.

.

La única señal de que los rumores de ruptura eran falsos fue un "Las amo" que Vicuña comentó en una publicación de la actriz junto a su hija Magnolia.

Sin embargo, en diálogo con "Intrusos", la China terminó con la falsa historia: “No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro pero era un viaje que tenía programado de antes. Me enfermé, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo”.