El positivo de coronavirus de Pampita tras su vuelta de México llevó descontento y preocupación al hogar de la China Suárez ya que la actriz debió aislar a su hija Rufina Cabré. Así lo informó Laurita Fernández, actual pareja de Nicolás Cabré, quien en su nuevo rol como conductora de "Los Ángeles de la Mañana" brindó detalles de las internas en las familias de la modelo y la actriz.

Según detalló la bailarina, los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, visitaron a su papá Benjamín Vicuña en los últimos días y estuvieron en contacto con la hija mayor de la artista.

"Perdón Lau, no lo quiero llevar a lo personal, pero ayer me preguntaban muchos y si no parece que nos hacemos los tontos, si Rufina había estado en contacto con los hijos de Carolina", consultó una de las "angelitas". Por lo que Fernández contestó: "La verdad que es un tema personal pero sí. Ella también estaba con la mamá. Por supuesto que hay molestia y hay mucha preocupación, más que molestia, por los chicos. Porque obviamente ahora está aislada. Se está esperando y Dios quiera que todos estén muy bien".

"Pero bueno, quizás por desinformación o lo que sea, es una situación que se pudo haber evitado y está bueno contarla y decir ‘hay que aislarse’. No por señalar sino para decir ‘tratemos de hacer las cosas de manera prolija’. Por supuesto que hay preocupación, tengo entendido que los chicos igual dieron negativo y están bien. Eso lo dijeron y eso es una alegría enorme. Pero hay que esperar los días y ahora están aislados", continuó la novia de Cabré.

Por su parte, Ángel de Brito comentó: "El tema es ese. Pampita viaja, es grande, hace lo que quiere, pero viaja con los hijos, que después vuelven y están con el padre, con Vicuña y a su vez con la China. Y ella tiene otra hija con otra pareja, con Nico en este caso".

.

"Es todo y, por ejemplo, la hija de Nico también vio a su abuela. Entonces, es toda una cadena que empieza a expandirse. Gracias a Dios se corta si los chicos dan negativo, pero está bueno exponer el tema", concluyó Laurita.