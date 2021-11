La mediatización del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi que la tuvo como la tercera en discordia le pegó duro a la China Suárez y le valió algunas amistades, ya sea con Zaira Nara, hermana de la empresaria de 34 años, o con Paula Chaves, quien de acuerdo a Yanina Latorre le dijo "soret...".

En ese sentido, la ex pareja de Benjamín Vicuña contó toda su verdad en una íntima entrevista con Alejandro Fantino y reveló cómo algunas personas la defraudaron con sus actos después que explotara la polémica.

"Hubo gente que me defraudó en esta situación y no lo esperaba. No esperas que sea así. Que puedas pensar que hay amigos que te banquen más o menos es otra cosa. Pero tengo a mi mejor amiga Agus desde los dos años y sigo teniendo la misma gente hace mucho tiempo, y no me interesa hacer amigos nuevos", expresó la China en la charla exclusiva de Star+.

La China Suárez se vio defraudada por el accionar de Paula Chaves.

El conductor le preguntó específicamente por el Wanda Gate: "Sí, sobre todo públicamente. Creo que la gente se asusta porque tienen pánico que hablen mal de ellos. Y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amios los banco donde sea y cómo sea".

.

Entonces, Fantino quiso saber si se vio sorprendida por las declaraciones que hicieron en su contra: "No sé si públicamente porque a mí me importa más la vida real. Muchísimo más. Sí, sí. No era de mi círculo más íntimo por eso no puedo decir que me haya afectado tanto. Mis amigos y mi familia siguen intactos".

Ante la picante frase de la intérprete, muchos comenzaron a apuntar a la ex conductora de "Bake Off 2021", Paula Chaves.

Mirá lo que dijo la China Suárez sobre ¿Paula Chaves?