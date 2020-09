La pandemia del coronavirus obligó a que todos los programas de televisión se reinventaran debido a las nuevas medidas de distanciamiento y aislamiento social. Por esto, La China Suárez participó desde su casa en la nueva versión del programa de Marley, "Por el Mundo En Casa", y habló sobre su presente amoroso junto a Benjamín Vicuña.

El recuerdo del viaje a Israel de la China Suárez y Marley

El conductor comenzó a revivir el viaje a Israel que realizaron junto a la figura y reveló que todo el equipo del programa en ese momento pensó que la China y Vicuña se habían casado, pero no había sido así, por lo que le preguntó: “¿Te vas a casar vos al final?”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña tienen dos hijos, Magnolia y Amancio

Contundente, la actriz sorprendió a todos y dijo: "No. Ya está. Ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta". El conductor insistió haciendo alusión a su deseo de ir a una fiesta, pero la actriz fue tajante: "Y después divorciarse es un lío. Es un chiste de los que les gustan a ustedes. No siento que lo necesitemos".

.

Tiempo atrás, Vicuña le propuso casamiento en un campo en Carmelo, Uruguay: “Fue con una rodilla en el piso. ¡Si la hacemos, la hacemos completa!”. De acuerdo a la información de ese momento, la pareja hasta habría fijado fecha y firmado un acuerdo prenupcial.

¡Mirá el gracioso momento en Israel!