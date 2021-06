De vacaciones en Miami para recibir la vacuna contra el coronavirus, la China Suárez protagonizó un escándalo al dejar plantado al dueño de un restaurante después de que se negaran a hacerle canje.

La panelista de "Los Ángeles de la Mañana", Mariana Brey contó que quien “estaba pidiendo canje en un restaurante es La China Suárez. Estaba pidiendo canje en un restó en el que hicieron la reserva para siete personas, pero el lugar no les ofreció canje y finalmente no se presentaron. Cuando supieron que no era canje, no fueron”.

Ángel de Brito se sorprendió ante la cantidad de invitados con los que se iba a presentar la reconocida actriz: “siete personas. Ah, va con canje nada más”.

Por su parte, Yanina Latorre se mostró desconcertada por el accionar de la pareja de Benjamín Vicuña: “Ay, qué ordinaria. Una va. Cuando te invitan, te invitan. Si no, pagás”.

“Claro, si te invitan, te invitan, pero bueno. No debe haberlo hecho ella directamente, pero debe tener a alguien que le gestiona el canje y cuando no consiguieron el canje, no fueron”, cerró Brey sobre el escándalo de la ex "Casi Ángeles" en Miami.