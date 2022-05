Siempre vuelve y en esa ciudad que ama dice que se siente muy bien, ya que apenas llegó compartió imágenes de su recorrida por las callecitas madrileñas. Y la China Suárez lo ratificó en su actuación en el partido de las estrellas, donde fue la gran protagonista, robándose la mirada entre los artistas.

"Amo Madrid, se me nota mucho", aunque descarta la posibilidad de vivir allí, al menos en el corto plazo. "Ojalá pueda venir seguido y que la película le guste a la gente. Pero vivo en Argentina, mis hijos viven conmigo, así que voy a seguir yendo y viniendo", reveló en una entrevista a Teleshow. "Tengo las piernas entumecidas, no sé cómo me voy a poner los tacos", bromeó, teniendo en cuenta que ayer estuvo presente en la entrega de los premios Platino.

Lo cierto es que se animó a jugar al fútbol en el estadio Wanda Metropolitano, es decir que pisó el césped del estadio del Atlético de Madrid, como parte de un evento benéfico que organizó la Liga de España para los refugiados de Ucrania. Y, apenas se vieron las primeras las imágenes, la presencia de la modelo argentina no pasó inadvertida en las redes sociales. La China se animó a jugar y hasta casi mete un gol.

China Suárez jugó al fútbol en Madrid y se llevó todas las miradas.

Pero el foco de Eugenia por estos días está puesto en la música. Todavía le dura la emoción por su lanzamiento como cantante con "El juego del amor", el tema de Santi Celli. "Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá, que hay música de la que se quedó afuera". Hablar del tema la entusiasma, como esas cosas que se hacen con pasión y que generan la adrenalina única que produce asumir nuevos desafíos. Como el que vivió hace una semana, la presentación oficial del single en Niceto.

La China Suárez deslumbró en los Premio Platino

Este domingo, y por cuarta vez, la China Suárez estuvo presente en la gala de la IX Edición de los premios Platino del Cine y el Audiovisual que condujeron Miguel Ángel Muñoz y Lali Espósito.

Suárez admite que es un evento que siente como propio y que la entusiasma que la próxima edición la encuentre entre las nominadas. Es que en el mes de septiembre está pautado el estreno de "Objetos", la película que rodó entre España y Argentina con Álvaro Morte, el Profesor de "La Casa de Papel" y cuya información se mantiene bajo siete llaves.

.

"Es una historia espectacular, con un director como Jorge Dorado, con mucha experiencia; Álvaro es un megacompañero, alentosísimo y se armó un gran elenco en el marco de una historia oscura. Y Sara es una chica muy sufrida", resume sobre su personaje.