Si bien la China Suárez se muestra súper ajena al drama que causó el escándalo de infidelidad con Mauro Icardi y Wanda Nara, ya que parece que está disfrutando de la vida junto a sus tres hijos, la actriz habría decidió tomar cartas en el asunto con el rumor de que uno de los futbolistas que sedujo fue el marido de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich.

Yanina Latorre, quien se encargó de dar todos los detalles del romance, ya sea desde el comienzo de la seducción hasta el momento del encuentro íntimo fallido, relató que Suárez le habría enviado un video sexual a varios futbolistas argentinos.

Los rumores comenzaron a apuntar a Cvitanich como el destinatario de las imágenes hot ya que la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" agregó que la mujer de uno de los futbolistas implicados compartiría agencia con la China, razón por la que inmediatamente asociaron a Bonelli y al actual delantero de Racing Club de Avellaneda.

.

A pesar que no se habló más sobre el tema, la angelita reveló la ex "Casi Ángeles" habría llamado a la conductora de ESPN para avisarle que "no se había empomado al marido. Esa es mi forma de decirlo, pero sí. Por eso llamó”. Sobre la respuesta de Bonelli, Latorre cerró: “No sé, calculo que le agradeció por llamar”.

¡Mirá todo sobre la llamada de la China Suárez a Chechu Bonelli!