Desde hace varios días, Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron que estaban nuevamente separados. La pareja tomó esa decisión luego de que se diera a conocer un supuesto encuentro sexual entre la China Suárez y el jugador de fútbol. La empresaria empezó a dudar y enfrentó a los protagonistas.

Su marido le había confesado que se había encontrado con la actriz. Ante los dichos de él, la hermana de Zaira Nara llamó a la ex de Benjamín Vicuña y se sacó todas las dudas. "Wanda le dice: 'Escuchame, ya vi el teléfono de mi marido. Sé todo, sé que se vieron. Hablé con él y me dijo que sí pero yo quiero que me digas vos. ¿Qué pasó? ¿Se encontraron?", relató Paula Varela en " Intrusos" de lo que fue la conversación entre las mujeres.

.

La panelista continuó con el relato y dijo: "La China que no le importa nada le dice: 'Sí, la verdad que sí. Es cierto, estuve con tu marido. Nos encontramos personalmente, pero quedate tranquila que no llegamos a consumar porque a Mauro no se le paró'".

Todos en el estudio no podían creer lo que estaban escuchando. La periodista dijo que el llamado entre la rubia y la morocha terminó tenso, pero la empresaria logró sacarse todas las dudas que tenía. Ambos protagonistas le confirmaron que hubo un encuentro personal.

Wanda Nara y Mauro Icardi con sus hijas.

Además, desde el programa de chimentos, aclararon que Wanda Nara no saldrá a hablar o publicar nada en sus redes sociales sobre su relación. La modelo está guardando todo para la futura entrevista que hará con Susana Giménez.