El archivo de las redes sociales es imposible de evitar y la China Suárez quedó catalogada por miles de usuarios como la "robanovios" tras el escándalo de infidelidad con Mauro Icardi y Wanda Nara. Sin embargo, sus antecedentes van más allá de este año y muchos seguidores aseguran que la actriz tendría su nueva "víctima".

Todo comenzó con Nicolás Cabré, quien estába con Eugenia Tobal y estaban esperando un hijo juntos. Repentinamente la China comenzó a salir con el actor y quedó embarazada de Rufina, su primera hija. Después, David Bisbal se sumó a la controversial lista. Por último, la China habría seducido a Benjamín Vicuña, quien estaba casado y con cuatro hijos con Pampita, con quien terminó teniendo a sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio.

En ese sentido, la China le dejó un comentario a Emilia Mernes en sus redes sociales y sus fanáticos ya comenzaron a criticar a la actriz al argumentar que estaría intentando seducir a Duki, el rumoreado novio de la joven artista, como hizo con las anteriores famosas.

"CHINA TOMATELA DE ACA CON DUKI NO", "¡Salí de acá paltera! Estás vieja, no quieras encajar", "Ojo con el Duki", "Dejá de joder a Emilia que ella está triufando y no como tu que estas acabada", y más fueron algunos de los duros mensajes que recibió la China de parte de los fans de Mernes.