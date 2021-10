La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi está en boca de todos y luego de que la empresaria lanzara una dura acusación en su instagram, todos los rumores apuntaron a la China Suárez como la tercera en discordia.

Ante la difusión de la pólemica, la actriz le habría aclarado a sus amigos cómo fue la situación. “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, le habría dicho a su círculo según informó MDZ.

.

En las redes sociales siguen las especulaciones en contra de la actriz, pero según declararon sus amigos no tiene interés en salir a limpiar su nombre: “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”.

Para festejar el Dia de la Madre, la China subió varias fotos a sus historias con sus hijos, pero inhabilitó los comentarios en las publicaciones.

¿Por qué todas las miradas están puestas sobre la China Suárez?

Ayer por la tarde Wanda Nara le confirmó a "Chismes de Ker" que terminó su matrimonio con Mauro Icardi y sorprendió a todos con una fulminante acusación en sus historias: "Otra familia que te cargaste por zorra". Esta delclaración despertó rumores de que el motivo de la separación fue por causa de una infidelidad y la señalada como la tercerca en discordia es la China Suárez.

Las sospechas apuntan a la actriz, ya que el mensaje de Wanda tiene similitudes con lo que dijo Pampita cuando se terminó su relación con Benjamín Vicuña: "Esta es la familia que destruiste".