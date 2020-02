Hace poco más de un mes comenzaron a circular rumores de que la China Suárez y Benjamín Vicuña estarían en la espera de su segundo hijo como pareja. A través de las redes sociales y en diferentes notas, la actriz sembró indicios de que el embarazo sería una realidad, pero está vez lo dio por confirmado.

En su llegada al país después de un viaje a Europa, la ex protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" fue abordada en el aeropuerto de Ezeiza por las cámaras y debió afrontar la consulta sobre la presunta llegada de un nuevo bebé.

Una de las primeras historias que sembró la duda.

La China se mostró molesta e incómoda ante la pregunta de la movilera de "Los Ángeles de la Mañana" por su embarazo. "Yo no tengo nada para decir, hace un mes que están diciendo lo mismo. A mí nadie me preguntó nada y ya lo confirmaron (en los medios)", expresó.

Desde que comenzaron a circular las versiones de que se agranda la familia junto a Vicuña, la pareja no ha descartado ninguna posibilidad. Además, la mamá de Magnolia y Rufina manifestó: "Una se cansa porque hablan y hablan y no me dan ganas de decir nada. Hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué".

.

A través de la cuenta de Twitter de "La Polaca", su personaje en ATAV, anunciaron el embarazo, pero la China desconoció quién administra ese perfil y aseguró que le dio "nostalgia" que el usuario vuelva a aparecer después del final de la ficción.