La China Suárez está de estreno. La artista lanzó su nuevo tema "El juego del amor" y por esa razón la prensa la está buscando. A pesar de promocionar su nueva canción, también se le consulta por el nuevo escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, la ex pareja de Benjamín Vicuña se mostró enojada con "LAM", el programa de Ángel de Brito, y evadió todas las preguntas que le hicieron. Allí se le consultó por los chats que aparecieron con el futbolista y le preguntaron por Yanina Latorre, a lo cual ella respondió: "No quiero hablar. No sé ni quién es Yanina".

En el móvil, la cantante se hizo la desentendida y explicó que no sabe quién es la esposa de Diego Latorre. Por el momento, la "angelita" decidió no responderle a la actriz pero lo hará dentro de poco. Sin embargo, la morocha sí habló con "Socios del espectáculo" y se mostró más simpática.

A pesar de que días atrás Rodrigo Lussich apuntó contra ella por el descargo que había hecho en sus redes sociales. La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio paró su auto, bajo la ventanilla y habló unos minutos con la movilera.

La China Suárez en el videoclip de su nueva canción.

Habrá que ver la reacción de todos los que conforman "LAM". De todas formas, la artista está acostumbrada a las críticas y pocas veces sale a contestar, y en el caso que lo haga, lo hace a través de sus propias redes sociales.

