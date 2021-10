La China Suárez, después de seducir a Mauro Icardi, razón por la que Wanda Nara inició el trámite de divorcio, estaría saliendo con Nicolás Furtado.

Tras detallar que tanto Benjamín Vicuña como algunas de sus amigas más cercanas como Paula Chaves repudiaron el accionar de la China, Yanina Latorre reveló el nuevo objetivo romántico de la ex "Casi Ángeles".

"La China estuvo con otro actor argentino en Madrid. El que jugó al fútbol con Benjamín Vicuña. El actor con el que sale La China ahora, entre otros, es Nico Furtado. También hay un jugador de fútbol. No están de novios, es un "touch and go". Le dan a la matraca cada tanto. Es una chica joven muy libre. Le puede dar a todo lo que quiera", detalló la panelista de " Los Ángeles de la Mañana".

.

Por su lado, Pía Shaw contó cómo se lo contó al papá de sus dos hijos, Magnolia y Amancio: "La historia de ellos viene de Buenos Aires. Vicuña se enteró cuando le preguntó a la China de Icardi y ella le confesó que está saliendo con Furtado. La China y Furtado van al mismo gimnasio. Van dejando rastros".

Además, Latorre manifestó que la actriz está muy feliz por la polémica mediática que se formó: "La gente del entorno de la China dicen que ella está fascinada con el escándalo con Wanda e Icardi y que quiere ser famosa en Europa. Ella quería esta prensa".