Tras el especial que realizó Wanda Nara con Susana Giménez, llega el "contraataque" de la China Suárez con la nota que grabó con Alejandro Fantino. Se trata de un especial llamado "En primera persona", que se emite el lunes por la plataforma Star +.

Y fue la propia actriz quien comenzó a promocionar el programa desde sus redes sociales. "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona", dice la China Suárez en el breve adelanto, con una estética en blanco y negro y bien cinematográfica.

"Gracias @starplusla por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+, en Primera Persona. Los espero este lunes a las 21:30hs", escribió la ex "Casi Ángeles" en otro posteo.

Si bien el reportaje abarca su carrera en los medios, el público espera ansioso la palabra de la actriz referida a su encuentro en París con Icardi. Además, según expresó la panelista Estefanía Berardi, Suárez habría cobrado "50 mil dólares" para brindar la entrevista con Alejandro Fantino.