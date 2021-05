Si bien la China Suárez es considerada una de las mujeres más bellas y talentosas del país, la propia artista reveló que sufrió inseguridades. Sin embargo, advirtió que pudo superar sus traumas gracias al feminismo.

En diálogo con Planeta Urbano, la pareja de Benjamín Vicuña sostuvo: "Me considero valiente porque avanzo a pesar del miedo, no porque no lo sienta. Por supuesto, tuve y tengo inseguridades. Cuando era adolescente sufría mucho con las comparaciones, esta cosa del Boca-River constante".

"Te viven diciendo: ‘Hacelo como tal, ¿ves cómo lo hace ella?’", recordó la artista de 29 años. Y continuó: "No te imaginas cuánto me ayudó el feminismo a escuchar y empatizar. Nos criaron con la mujer como enemiga, como rival, hasta que te das cuenta de la carga que tenemos las mujeres. Empezar a verlas como aliadas me sacó un gran peso de encima y me paró en otro lugar".

A su vez, manifestó que durante su adolescencia tuvo problemas con sus cambios de humor que llegaban a afectarla en su vida cotidiana. "Esto no lo supe hasta que fui a un psicólogo y después a un psiquiatra. En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre", cerró.