La China Suárez y Benjamín Vicuña formaron una gran familia ensamblada con los dos hijos que tienen en común, la hija de ella con Nicolás Cabré y los hijos de él con Pampita. En total la pareja convive con seis chicos, incluido el recién nacido Amancio. Es por ello que las tareas de crianza y cuidado pueden ser un gran trabajo para ambos, por lo que la actriz halagó a su pareja en su rol de padre.

Como invitada en "Por el mundo en casa", la China Suárez recordó sus viajes junto a Marley y charló sobre su vida de cuarentena en familia. Con Amancio como nuevo integrante del clan, Suárez reveló cómo es el trabajo de ella como madre.

"Cambia mucho la estructura de la casa, es impresionante de dos a tres. Básicamente porque te falta una mano. Se cag... Amancio o se cag... Magnolia y no sabés qué hacer", expresó sin problemas sobre la pesada rutina que tiene.

Pero cuando el conductor le preguntó si Benjamín la ayudaba, decidió frenar para hacer una reflexión: “Creo que ese concepto de ‘el padre ayuda’ hay que cambiarlo. Vos sos padre, y hay muchos padres solos, y vos sos un padrazo. Es el rol que te corresponde y lo mismo los hombres".

.

Luego se refirió específicamente a Benjamín: "Benjamín hace todo por igual, solo que no le da la teta”. Luego dijo que el actor, que ahora se encuentra en Chile, los extraña mucho y que cuando está, todo se divide en partes iguales, aunque aseguró que es un madre a la que le gusta tener todo bajo control: “A mí me cuesta delegar. Él sabe que a la noche siempre me levanto yo”.

¡Mirá el video con sus declaraciones!