El martes 23 de noviembre salió al aire la primera parte de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez. Ya era sabido que la China Suárez también iba a dar su versión de los hechos con Alejandro Fantino, pero hasta hace poco se desconocía la fecha de estreno.

Finalmente, la actriz y el conductor compartieron en sus redes sociales un adelanto de la conversación y además anunciaron que estará disponible a partir del 29 de noviembre por "Star +". Por lo que ambos expresaron en sus Instagrams, está será una nueva versión de las plataformas y no una entrevista en exclusiva como la de la rubia y la "diva de los teléfonos".

.

"Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona", se la escucha decir a la ex de Benjamín Vicuña en el mini trailer que subieron. Está nueve sección de la plataforma de streaming se llamará "En primera persona", por está razón la frase de Suárez.

"Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga", dijo Ángel De Brito. Además aclaró que muy pocas personas estaban dentro del estudio para que no se filtre nada de lo que ella decía.

La China Suárez y Alejandro Fantino durante la entrevista.

Además, en el programa de Carmen Barbieri, "Mañanísima", revelaron el monto de dinero que cobró la actriz para dar esta entrevista. "Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares", expresó Estefanía Berardi.