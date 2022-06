Rusherking no olvidará jamás el primer recital que ofreció para sus fanáticos. El músico no sólo llegó al Luna Park sino que le colgó el cartelito de localidades agotadas unos cuantos días antes del show, un sueño al que aspiran todos los artistas. Y para que su felicidad sea completa, entre los miles que se acercaron a disfrutar sus canciones estuvo su novia, Eugenia "la China" Suárez.

A una semana de haber blanqueado públicamente la relación en "PH, Podemos hablar", la flamante pareja ya no se esconde y a metros de distancia escribieron una de las páginas más felices de su incipiente noviazgo.

.

Eugenia llegó al estadio acompañada por personal de seguridad y siguió el espectáculo desde un costado del escenario y se la pudo ver muy contenta desde su butaca junto a Magnolia, la hija que tuvo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ambas disfrutaron del concierto y luego se la vio a la China saliendo del Luna Park con un look muy canchero: top blanco, jean, blazer y botas. Momentos antes se había mostrado en redes en la previa al show con uno de los buzos de Rusherking, imagen que su novio reposteó en su cuenta de Instagram. A su vez, lució sus uñas pintadas de verde esmeralda y un make up que resaltó su mirada de ojos rasgados.

La China Suárez acompañó a Rusherking a su show.

El encargado de confirmar la incipiente relación fue el propio Rusherking en "PH". "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien", reveló el joven de 22 años. "Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso", añadió. "¿Qué te enamora de ella?", quiso saber otra de las invitadas, Cristina Pérez, en alusión a la China. "Cómo es conmigo me enamora mucho", respondió él. En simultáneo, Suárez subía a sus redes una foto en blanco y negro abrazada a su novio. Entre los invitados al escenario se destacó la presencia de Alejandro Lerner.

¡Mirá todas las fotos del show de Rusherking con la China Suárez en el público!

(Nahuel Ventura/ Crónica)

(Nahuel Ventura/ Crónica)

(Nahuel Ventura/ Crónica)

(Nahuel Ventura/ Crónica)

Video: Rusherking blanqueó su romance con la China Suárez