El domingo se vivió un insólito espectáculo de boxeo en el que Floyd Mayweather enfrentó al youtuber Logan Paul en el ring. Y tras el espectáculo, se comenzó a idear la posibilidad de una versión local. Así fue como Yao Cabrera dasafió al Chino Maidana a replicar una versión del evento. Pero ahora, a la cartelera quieren sumar un combate femenino entre "La Chabona" y la "Tigresa" Acuña.

Todo comenzó con el polémico youtuber uruguayo que tras ver que un colega suyo se enfrentó a uno de los boxeadores más famosos de la historia, no quiso ser menos.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo... a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre", anunció el influencer.

Maidana, un orgullo nacional que se enfrentó dos veces a Mayweather y fue campeón mundial superligero de la AMB aceptó y hasta respondió ferozmente a su contrincante.

El representante de Yao Cabrera luego informó que se puso manos a la obta para organizar la pelea y que también buscaría cerrar contratos con otras figuras de renombre de la farándula nacional.

En diálogo con cronica.com.ar, el mánager del influencer, Christian Manzanelli, aseguró que la pelea se llevaría adelante "en diciembre" de este año "en el Luna Park".

Manzanelli detalló: "Cerré con La Mole Moli, cerré el 'Patón' Basile, tengo a 'La Chabona', y estoy intentando negociar con (Marcela) 'La Tigresa' Acuña para que sea la rival de 'La Chabona'".

También expresó que la instagramer sensación en las redes en los últimos meses se encuentra "muy motivada" por su pelea debut.

El mananager dijo que aún falta confirmar a la ex boxeadora formoseña de 44 años, pero señaló a este medio que de no poder cerrar un contrato, buscará “a otra boxeadora del mismo tenor”.