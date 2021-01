Muchas estrellas celebraron la llegada de 2021 a pura alegría pero, a diferencia de algunos, Gladys "La Bomba" Tucumana vivió un fin de año terrible después de enterarse que se contagió de coronavirus.

"Hablé ayer con Gladys. El 30 a la noche tuvo los primeros síntomas. Su hijo no tiene ninguno. Esto los dejaría fuera del "Cantando 2020" a los dos", comenzó Ángel de Brito al referirse al reciente diagnóstico de la cantante tropical.

La Bomba Tucumana tiene coronavirus y no podría volver al "Cantando 2020".

"Mañana se hisopa Tyago, hay que esperar el protocolo y el período ‘ventana’. Si a Tyago no le da positivo, podría seguir. Pero Gladys con positivo y con síntomas. Fiebre y cansancio físico, le dolía el cuerpo", aseguró el conductor y afirmó que Gladys se encuentra "tristísima y deprimida".

De acuerdo a los mensajes entre el conductor de "Los ángeles de la mañana" y la Bomba, la estrella "no sabe dónde se contagió". "Dijo que se cuidó todo el año y bueno, le tocó justo en este momento. Todo el año tuvo cuidado y ahora que estuvo con poca gente, se enfermó", sostuvo el conductor.

Tyago va a hisoparse tras el diagnóstico positivo de su mamá.

“El día previo a Navidad estuvo de angelita invitada y contó que iba a pasar las Fiestas en La Plata, en la casa de unos amigos. También tenía presentaciones, esperemos que haya sido con cuidado. Evidentemente en algún momento ella contrajo el virus", recordó la panelista Andrea Taboada.

“No me parece menor que coincida con las fechas en que él fue a un evento a trabajar, un lugar supuestamente habilitado. Puede ser que estuviera trabajando, pero no había ningún protocolo que se cumpliera”, agregó Cinthia Fernández a los detalles provistos por su compañera.

La Bomba Tucumana será reemplazada por Lissa Vera y Mariano Zito.

“Gladys me dice que se enteró el viernes, que está sola en un departamento, muy bajón, muy triste, aparte de enferma", explicó el periodista al leer un mensaje textual de la artista: "La verdad estoy llorando mucho. Es una tristeza enorme, justo ahora con lo que me cuidé. Me siento muy sola y asustada. Me siento un trapo por estar en este momento de tanta soledad y enfermedad. Es horrible esta enfermedad pero dentro de todo no es tan fuerte como pensábamos".

¡Mirá lo que dijo La Bomba Tucumana sobre su diagnóstico!