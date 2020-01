Le duró poco el "modo zen" a Gladys "la bomba" tucumana. Si bien la cantante aseguró tener la firme intención de no protagonizar ningún escándalo esta temporada cuando inició su conversación con "Los Ángeles de la mañana", una pregunta de una panelista la sacó de sus casillas.

Todo comenzó cuando recordó su pelea con Lourdes Sánchez durante su participación en el " Bailando". El conductor le comunicó que la mujer del Chato Prada había anunciado que se retiraba de la pista y la cantante celebró la noticia, con un tono irónico. "Qué suerte. Es lo más lindo que pude escuchar este día...", sostuvo, y justificó sus palabras: "Si no le pongo pimienta, ¿quién va a poner? Dejemos de ser hipócritas. Ella (por Lourdes) me odia".

Aunque se notó que estos dichos le molestaron, Lourdes optó por no sumar polémica. "Yo no la voy a ayudar ni a remar esto. Ni un empujoncito. No voy a decir nada", a pesar de que la cantante seguía provocando: le decía "enana" e insinuó que su mente "es chica".

.

Cuando Andrea Taboada intentó continuar la entrevista y le consultó sobre las supuestas donaciones que iba a hacer con el sueldo que recaudó en su cargo de asesora cultural de Tucumán, se pudrió todo. Taboada le comentó: "No encuentro nada sobre ese tema, y mirá que busqué por todos lados". Entonces, Lourdes sugirió que "donara un suelo del Bailando" tras lo que la Bomba estalló: "¿Y por qué no donás vos, que sos rica? Yo no soy rica. Vos, que tu marido es rico. ¡Donen ustedes! No pienso donar nada", respondió enojada la cantante, que agregó que "dentro de poco" asumirá un cargo en Cultura. "¿Por qué, tenés algún problema?", indagó.

Entonces, Taboada siguió preguntando, a pesar de que la cantante seguía hablando: "¿Cuál va a ser la función? ¡Dale, ¿me contestas? Yo te remo las notas, porque a mí me interesa saber". Furiosa, La Bomba se sacó el auricular, manifestó su enojo y antes de abandonar el móvil sugirió: "No remen. Cortemos acá. Chau, Angelito".