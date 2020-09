El "Cantando" no deja de traer sorpresas y polémicas. En la gala del martes, Gladys La Bomba Tucumana explotó y dijo sentirse discriminada por el vestuario que le ofrecían para salir a cantar. Luego se peleó con el jurado y amenazó con renunciar.

Todo comentó cuando Ángel de Brito le consultó qué había pasado con la ropa. “Tuviste una agarrada con la chica del vestuario que no te gustaba la ropa, que no hay telas para vos, llanto, grito, todo”, describió el conductor.

“A este envase le pueden poner cualquier cosa”, respondió, haciéndose la desentendida. Pero luego no pudo ocultar más su enojo y se quejó: “Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”.

Pero el mayor conflicto llegó luego de su performance, cuando el jurado dio su devolución. Karina "La Princesita" fue la más dura y la juzgó por el problema de vestuario que tuvo: “No lo vi bien. Entiendo lo que te pasó, pero como cantante y artista tenés que dejar esas cosas abajo del escenario, cosa que acá no pasó”. Acto seguido, la calificó con un 4.

Sorprendida por la puntuación, expresó: “Tengo toda la experiencia del mundo, 40 años que me avalan como para saber separar”, a lo que la cantante de "Con la misma moneda" respondió: “Hoy no lo separaste, sino no hubiese salido tan mal”.

Tras ello fueron a un corte y al volver al aire, Gladys se mostró con lágrimas en los ojos y sentenció: “Quiero decir públicamente que dejo el certamen. Lo lamento por mi hijo porque quiero que todo el país sepa el gran artista que es y el orgullo que siento. Pero todo tiene un límite. Yo vine en son de paz, pero hay cosas que exceden”.

Luego, ante la mirada atónita de todos en el estudio, prosiguió: “No van a lograr que me peleé con Karina. Bueno, me puso un 4, ya está, pero tengo que reconocer que me duele muchísimo porque no entiendo por qué lo ponés, pero no te voy a pedir explicaciones. Nunca me he quejado de un puntaje. Yo no vine a competir y no tengo que demostrarle nada a nadie".

Luego indicó que no merece ese trato por su nombre: "Soy Gladys la Bomba Tucumana. Estoy acá porque quería que el país conozca a mi hijo. Me quiero ir ahora del estudio”.

El resto del jurado le pidió que no tome una decisión en caliente y la cantante tucumana se calmó, no sin antes ganarse un 10 de parte de Oscar Mediavilla.

Vale recordar que semanas atrás, La Bomba ya había tenido problema con su vestuario. "Yo nunca pido nada, soy la persona más humilde de este programa. Solo que el vestido estaba muy grande. Me lo arreglaron ahora, recién", expresó.

.

Y directamente acusó a la jefa de vestuario: "Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, se enojó muchísimo y me trató como a una nena. Yo quiero explicarle que no tengo a nadie que venga con una valijita llena de ropa para que use. Soy una chica humilde de Tucumán. Lamentablemente, no tengo. A Lana la amo, solo tuvimos un malentendido”.

¿Se arrepentirá de su decisión?