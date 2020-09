Antes de lucirse junto a su hijo Tyago en la gala del cuarteto, Gladys "La Bomba" Tucumana disparó sin piedad contra Mica Viciconte y de manera sorpresiva se burló de Fabián Cubero por su tono de voz.

En la pista del " Cantando 2020", la artista fue consultada sobre su opinión ante la inminente incorporación de Viciconte en el certamen y respondió irónica: "Hola... ¿probando?, 1, 2, 3, 4...".

Fue cuando Tyago debió intervenir y explicó: "Fui yo el culpable. La invitamos súper buena onda y hubo una cosa rara desde el principio". El joven hacía referencia a la primera participación de Mica en el "Bailando" al compartir un ritmo de a tres.

Pero Gladys no se quedó callada y agregó: "Hay seres humanos que me caen mal de la nada y después resulta que tengo razón. Mi piel se eriza cuando la nombran. Yo no la pienso nombrar nunca jamás y espero que mi nombre desde ella, que es una estrella sideral, no salga. Te imaginás que es una reina, no me necesita, no soy nadie".

Mica Viciconte y Fabián Cubero, una de las parejas más mediáticas del momento.

En ese momento, Ángel de Brito mencionó a Cubero y la referente de la cumbia soltó: "Él no me gusta mucho que digamos". Lo más picante en su comentario fue que imitó la voz del ídolo de Vélez con un tono burlón.

"La verdad es que me gustan los hombres que hablan como Cachete (Sierra) o como (Oscar) Mediavilla", aseguró. Además, al aparecer la imagen del ex de Nicole Neumann en la pantalla opinó: "Es bajito. No es mi tipo, no es mi tipo. Tiene muchas rayitas en la cara" y reconoció que apoya a la modelo al confesar que es del "Team Nicole".