En las últimas horas, se dio a conocer que Tyago Griffo fue a cantar a un boliche y el accionar del participante del "Cantando 2020" generó la indignación de Yanina Latorre. La panelista cuestionó duramente a la madre del artista, Glagys La Bomba Tucumana, quien en su momento pidió que Lola Latorre se fuera del certamen de canto tras su presencia en una fiesta clandestina en Mercedes.

Tras sus dichos, la intérprete de "La Pollera Amarilla" le mandó un mensaje a Ángel de Brito y el conductor lo replicó en su ciclo de espectáculos matutino: "'Dile a la ‘cotorra’ que está todo mal conmigo. Le declaro la guerra por completo. Está re loca. Que vaya a un ginecólogo urgente porque está zafadísima en lo que dice. Nada que ver. Está todo mal con ella, sé que no le importa, pero a mí tampoco me importa un carajo'".

Polémica, la angelista respondió: "Yo opiné, pero nunca hablé de tu parte física, ni te traté de ‘mal atendida’. Vos me mandaste al ginecólogo, me dijiste ‘cotorra’, me insultaste y está todo mal. Loca, yo pido justicia porque tu hijo estuvo en un lugar sin distancia social. Me gustaría que me pidas disculpas".

"Vos no sabés si estás mal hormonalmente y eso te saca. Yo también me saco hormonalmente porque sos una mina de mi edad. Estás mal hormonalmente, por eso estás agresiva, peleadora", contraatacó la cantante tropical.

Enseguida, Yanina retrucó: "Ahorrate la parte hormonal porque das muy machista. Andá vos al ginecólogo. La que está mal de hormonas sos vos". Mientras que para cerrar, Gladys sentenció: "Aparte de ir a un ginécologo, andá a un psicólogo así dejás de molestar a tu hija".