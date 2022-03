Gladys la Bomba Tucumana estaba lista para presentarse con un show en vivo el próximo 12 de marzo en San Miguel de Tucumán y hasta había vendido más de 2000 entradas. Sin embargo, su plan fue cancelado luego de que Dalila pidiera que la bajen del concierto.

¿El motivo? la cantante se rehusó a compartir escenario con la intérprete de "La Pollera Amarilla" y Lío Pecoraro lo dio a conocer. "¡Escandaloso! Bajaron de un show a Gladys porque Dalila no quiere actuar con ella".

Ahora, la madre de Tyago Griffo realizó un furioso descargo y en "Socios del Espectáculo" lo compartieron. Según explicaron en el ciclo de chimentos, la cantante se enteró de la noticia por Mariana Brey y se mostró indignada.

La Bomba Tucumana se mostró indignada con Dalila por pedir que la bajaran de un show.

"Yo nunca haría eso, no soy ese tipo de persona. En 2017 jugué mucho en la televisión pero soy una chica buena, una mina trabajadora, no tengo maldad, jugué para la televisión y la gente se quedó con eso. Pero nunca podría hacer algo así, jamas, no está en mi mente ni mi corazón", sostuvo la intérprete tropical.

"Sigo acá, por algo debe ser, no por ser mala persona, todo lo contrario. La verdad a mí me duele, es lamentable. En mi propia provincia, lamentable. Tengo muchos fans que se quedan sin verme por esto", indicó lamentada.

¿Qué dijo Dalila tras bajarla a la Bomba Tucumana de un show?

Además de la Bomba Tucumana, en el ciclo de espectáculos conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se comunicaron con Dalila y le consultaron por el motivo de su decisión. Karina Iavícoli contó que le escribió y su respuesta fue inesperada.

"No tengo absolutamente nada que decir", fulminó la santafesina. Hasta el momento, ninguna de las dos hizo un descargo público en sus redes sociales y se espera que sea solo Dalila la que se presente el próximo sábado en el recital de Tucumán.

¡Mirá el video en el que La Bomba Tucumana habla sobre la decisión de Dalila!