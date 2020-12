A poco tiempo de su final, el "Cantando" tuvo como protagonistas a Karina La Princesita y Gladys La Bomba Tucumana en un tenso cruce al aire.

Todo comenzó cuando tras la performance de Gladys y su hijo Tyago, la jurado del certamen miró a los ojos a su colega y expresó: “Necesito aclarar antes de la devolución que yo a Gladys le tengo mucho cariño. No puedo decir te quiero porque no nos conocemos. Pero en la devolución anterior yo le puse un siete, lo cual es una buena nota, y Gladys, estando en la pista, me dijo que era feo lo que yo hacía”.

Sin pelos en la lengua, la mediática le respondió: "¿De dónde sacás eso? Yo no sé, decime qué tomás para que yo tome lo mismo... Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera vez me mandó al otorrinolaringólogo, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?".

Tras el fuerte chispazo con Karina, Gladys dejó la pista furiosa y a punto de llorar. Así fue que la cámara de "Los Ángeles de la Mañana" la encontró y le consultó sobre lo sucedido: "Está todo bien, estamos en un concurso. Nada más que no me gusta que me reten, soy una señora grande. No tolero, tengo sangre en las venas. No me gusta que nadie me haga parecer loca adelante de la gente porque no lo soy".

.

Y aclaró: "No soy loca, tengo memoria y estoy muy bien. No tomo, no fumo, no me drogo, me cuido, hago actividad fisíca... No sé de qué me hablaba Karina. Me deja mal parada porque como que le estoy pidiendo que me salve".

"Si ella se acuerda, yo también me acuerdo que me mandó al otorrino en cámara. Si es una buena compañera, me lo hubiera dicho acá. Yo soy honesta y verdadera", continuó.

Luego le habló directamente a la cantante: "Me gusta que ahora cantes bien porque antes lo hacías mal. Y te aplaudo porque estudiaste y está muy bien, hay que estudiar pero tenés recién 30 años, yo estoy de vuelta y tengo 55. No necesito estudiar ahora".