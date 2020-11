En 2019, Gladys La Bomba Tucumana manifestó que a modo de burla le decían que era "la mamá de More Rial". Sus dichos afectaron a la hija de Jorge Rial y por tal motivo la mediática decidió denunciarla por discriminación.

En un principio la Justicia de la Ciudad desestimó la causa pero, tras la insistencia de la denunciante y su abogado, Alejandro Cipolla, que apelaron, volvió a su curso. Ahora, la intérprete de "La Pollera Amarilla" fue notificada en Laflia y las cámaras de "La previa del Cantando" capturaron aquel momento.

.

"Esto es una cosa que caducó, pero mi abogado, César Carozza, me dijo que lo reciba y que le mande una foto. La situación no me asusta, gracias a Dios. Me afectan otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Esto es un trámite", expresó la participante del "Cantando 2020".

"En la vida todo vuelve. Un aplauso para el abogado de ya sabemos quien, que quería esto. Igual no estás vos acá, no creo que aparezcas nunca en la televisión. Yo aparezco en la televisión porque soy una artista, canto y laburo hace años. Esto es nada, yo estoy tranquila", continuó la artista.

A su vez, comentó frente a las autoridades policiales: "Es una pérdida de tiempo para la Justicia que estén trayendo una notificación de algo que no existe, caducó. Es algo antojadizo de una persona, que yo en su momento pedí disculpas, porque esto debe ser de la chiquita. ¡Que molestemos a la Justicia por una estupidez de este tipo! ¡Me harté de pedir perdón!"

.

En los últimos días, Gladys fue protagonista en los medios tras denunciar por estafa a su exnovio, Sebastián Escacena, a quien también acusó de protagonizar situaciones vinculadas a la violencia machista y de género.