Al ser consultado en una entrevista sobre qué participante del " Cantando 2020" le parecía atractiva, Tyago Griffo eligió a Flor Torrente. El cantante le dedicó unas sentidas palabras: “Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro”.

La Bomba Tucumana habló de la respuesta de Flor Torrente al piropo de Tyago Griffo

A pesar de los halagos de Tyago, la respuesta de Torrente fue todo lo contrario a lo esperado. La actriz sostuvo que sus palabras "atrasaban" y le recomendó al artista que se "deconstruya": "Estamos en el 2020, ese comentario no va, no, padre. Ese ‘muñequita de cristal’ está en la lista del no, 2020, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal", manifestó contundente en la pista del certamen de canto.

En paralelo, Gladys "La Bomba" Tucumana visitó "Pampita Online" y allí opinó sobre la reacción de la hija de Araceli González ante las palabras de su hijo: "Yo sé que mi hijo le tiró un piropo y dijo ‘ella es como una muñequita de cristal’, y eso le pareció mal a Florencia. A mí me duele como mujer que otra mujer no acepte un piropo porque realmente eso es lo que fue".

La Bomba disparó contra Flor Torrente

“La sensación con la que yo me quedé y se quedó todo el mundo, todo el país, es que fue equivocado su descargo, y la mataron. Lo quiso mandar por el lado del machismo y nada que ver, fue un piropo”, reflexionó. Para cerrar, La Bomba concluyó: “Gracias a Dios hay hombres que todavía dicen piropos”.

