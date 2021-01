Luego de que su ex pareja Sebastián Escacena la denunciara por robo y amenazas, Gladys La Bomba Tucumana visitó el programa de Jey Mammon y se refirió al gran amor que siente por Marcelo Tinelli. En vivo, la artista contó en detalles los sueños subidos de tono que tuvo con el conductor.

"Gladys tiene un vínculo bastante extraño con Marcelo. No están juntos de casualidad”, lanzó el conductor de "Los Mammones". Acto seguido, la cantante tropical contestó: "Estoy enamorada de él. De pedo que no estoy con él, porque justo cuando él me llamó yo estaba ocupada”.

Marcelo Tinelli y la Bomba Tucumana durante su paso por "ShowMatch".

Además, el humorista recordó la confesión que hizo La Bomba junto a Juana Viale y aprovechó para hacerle una picante pregunta: “Vos tenías sueños con él… ¿Cuál fue el más zarpado?”.

"Lo máximo fue sentados en un tronco, un palo o no sé a dónde en el bosque, en un lugar bien bonito, y charlando así cara a cara, los dos montados, mirándonos y nos dimos un par de besos. Andábamos por la pradera de la mano… Siempre tuve como un ratón con él. Es muy lindo”, confesó la artista sobre el sueño sexual que tuvo con el conductor de "ShowMatch".

Tinelli, La Bomba Tucumana y Tiago Griffo.

"Tinelli es mi punto débil, él es un bombón mal… Hay algo como raro, que pasa cuando estoy con él. Tenemos una afinidad cuando estamos los dos al aire, tenemos feeling y nos re contra entendemos como para sostener una previa de una hora. Mi amor, Marcelo, te amo”, cerró entre risas.