La cantante Gladys, La Bomba Tucumana pasó un horrible momento mientras realizaba su show en San Miguel de Tucumán. Una mujer se subió al escenario quiso agredirla mientras cantaba el tema "Si una vez", cuando era parte de un carnaval solidario. La habrían increpado por homofóbica.

Una peluquera famosa en Tucumán se acercó a Gladys, y comenzó a hablarle en tono elevado y con pose amenazante, pero nadie pudo saber qué fue lo que le dijo. La artista detuvo el show y el personal de seguridad llegó para calmar la situación.

Sin entender que sucedía, la rubia expresó: "No sé quién sos. Estoy temblando y tengo miedo. No sé por qué se subió al escenario esta mujer".

Minutos más tarde, la artista comentó: "Temí por mi vida, tuve miedo de que me clavara un cuchillo, no conozco a esa persona, jamás la vi en mi vida, no sé quién es".

.

Es que nadie en la producción se hizo cargo de la persona que subió al escenario, que a las pocas horas del incidente fue identificada como Jorgelina Salazar, y es una polémica peluquera trans de la capital tucumana.

En su cuenta de Facebook, Jorgelina publicó un video para explicar lo sucedido: “Quiero pedirles disculpas a la gente por salir a atacar a la señora Gladys muy fuertemente. No le pido disculpas a ella", comenzó diciendo.

Luego, contó por qué increpó a la artista: “La señora Gladys es súper homofóbica y ahora nos estamos sacando las caretas. Yo la salí a atacar crudamente porque ella no lo deja ser feliz a su hijo (Tyago Griffo)".

Según contó Salazar, conoce al hijo de Gladys desde hace tiempo, cuando él le pidió un consejo: "Tyago me pidió ayuda vía messenger y después nos pasamos los teléfonos. Él me preguntaba cómo podía hacer para lograr una aceptación de su mamá. Pero después, a pedido de ella, él me comenzó a insultar”.

La peluquera protagonizó varios episodios violentos.

La estilista ya tenía fama en las redes y medios por varios episodios violentos. Le pegó a un ladrón en una ocasión y luego denunció a su ex pareja por agredirla.