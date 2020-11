La relación entre Gladys La Bomba Tucumana y Sebastián Escacena no terminó nada bien. Ahora la cantante de cumbia empezó una disputa para que su ex le devuelva uno de sus bienes.

Se trata de un auto que compró la participante del "Cantando 2020" cuando aún estaba en pareja con Escacena y lo quiere recuperar. "Parecería ser que este muchacho en cuestión le birló el auto a Gladys, parece ser que falta algo de plata y parece ser que le estaría ocupando parte de la propiedad a Gladys", contó Tomás Dante en "Nosotros a la Mañana" antes de poner al aire el terrible descargo de la artista.

"Estoy esperando hasta el jueves, él tiene un auto mío, un auto que lo compré yo, lo pagué yo para que se hagan cosas para mi madre en Tucumán y bueno, lo tiene él y anda paseándose de acá para allá con la novia y quiero que me lo devuelva", reveló Gladys a través de audios transmitidos en el programa.

Y agregó indignada: "Es un auto que compré con mi trabajo para algo que era muy necesario y que lo necesitan. Toda mi familia estuvo enferma con Covid, gracias a Dios mi madre no. El que está a cargo del auto y todo eso es mi hermano y no pudo buscarlo por ese tema, falleció un cuñado mío".

Incluso aseguró que se siente "estafada y utilizada" por Escacena. "Ahora necesitamos el auto y él brilla por su ausencia, me maltrata telefónicamente, así que estoy dándole la opción de que no vaya preso, nada más", disparó picante.

La Bomba Tucumana con su ex Sebastián Escacena.

"Es muy triste para mí como una dama que soy y una mina que toda mi vida he laburado, todo lo que tengo me lo gané laburando, lo único que sé en mi vida es laburar, entonces no es justo, imaginate cómo me siento", reflexionó.

Para sumar al análisis Dente cerró: "No solamente se siente estafada por las cuestiones monetarias, por los bienes o por el auto, sino que me parece que se siente estafada ella como mujer".