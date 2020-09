Gladys "La Bomba" Tucumana vuelve a estar envuelta en la polémica luego de haber sido grabada en una cámara oculta del programa de Ángel de Brito, "Los ángeles de la mañana". La participante del " Cantando 2020" insultó y amenazó con irse del certamen por no estar satisfecha con la calidad de su vestuario.

A pesar de ser una de las figuras de la farándula argentina que más aboga por la lucha contra la discriminación, la artista fue noticia por sus declaraciones xenófóbicas hacia la comunidad boliviana. Recordemos que la cantante fue llevada a la Justicia por More Rial, quien la denunció por haberla ofendida al utilizar la frase "sos la mamá de More Rial" en "Intrusos" el año pasado.

Las declaraciones de Gladys "La Bomba" fueron grabadas en secreto por la movilera de LAM, Maite Peñoñori

El video muestra a La Bomba quejándose porque fue a la sección de vestuario y allí le dieron a entender que un material era muy caro para realizar la prenda que ella pidió. "Esa tela no, esa tela es importada, carísima. ¿Qué onda? Ósea, y eso qué tiene que ver. No eso es para... Para quién, yo pensé que era una figura, soy una estúpida... Era para la chica que está con Jey Mammon", disparó furiosa la autora de "La Pollera Amarilla".

"¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? ¿No soy una figura? Por qué la tela importada no puede ser para mí. Y me dan esta tela que vale dos pesos. Re bien laburado, pero... Bien laburado, no. Lo han pegado rápido como para zafarlo. Pero no sabes lo que era la tela esa puesta arriba del coso cuando la vi", argumentó la mamá de Tyago Griffo.

La cantante decidió hacer un descargo por Instagram

"No puede haber forma de que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera... Esto es de una villera boliviana", terminó Gladys. Después de que la escena se hiciese pública, la estrella habló de lo ocurrido e hizo un descargo en un vivo de Instagram

¡Mirá la cámara oculta que le hicieron a La Bomba Tucumana!